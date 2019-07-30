ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı

  • Bist 100
    102376
  • Dolar
    5,5730
  • Euro
    6,2167
  • Altın
    255,3130
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı
Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı
Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
Irkçı taraftara ömür boyu men cezası Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Marketteki sapık aranıyor Marketteki sapık aranıyor
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu
Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım 188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yarımca Limanı ile Çin'den Londra'ya doğrudan bağlantı sağlandı
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 14:19:05 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:19:47

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, ABD'nin geniş yaptırımlarına rağmen, yılın ikinci çeyreğinde 32,2 milyar dolar gelir elde etti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) 32,2 milyar dolar gelir elde ederek yılın ilk çeyreğine göre gelirlerini yüzde 23,2 artırdı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Amerikan yönetimi ve ABD'li teknoloji devleri tarafından baskı altına alınan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yılın ilk yarısında yüzde 24 artışla 118 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Net kar oranındaki artış yüzde 8,7 

Şirketin bu yılın ilk yarısındaki net kar oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, şirket gelirlerinin Mayıs ayında hızlı artış gösterdiğini belirterek, gerçekleşen büyümenin ileride zorluklar yaşanmayacağı anlamına gelmediğini, ancak yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Huawei, şirket yapısı nedeniyle finansal durumuna dair rakamları halka açık olan diğer rakiplerine göre daha az ayrıntıyla paylaşıyordu. Şirketin finansal verilerini içeren son rapor, önceki raporlara göre daha fazla ayrıntı içeriyor.

(AA)

Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
AYM’nin "hak ihlali" kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
SON DAKİKA! CAS'tan 2010-11 kararı
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Asıl bombayı Gazişehir Gaziantep patlattı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Baklavacı trafik eşkiyaları hakim karşısında
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ