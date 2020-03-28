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28 Mart 2020 Cumartesi 16:23:09 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:34:58

ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu

ABD'nin hakkında "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırladığı ve yakalanması için 10 milyon dolar ödül koyduğu Venezuelalı eski Tümgeneral Cliver Alcala Kolombiya'da teslim oldu.

Associated Press'in adının açıklanmasını istemeyen ve konuyla alakalı 4 kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolü olduğu" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırladığı Alcala, teslim olduğu Kolombiya'da savcılarla iş birliği yapmayı kabul etti.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileri, bunun üzerine Alcala'yı sorgulanmak üzere Barranquilla kentinden charter uçuşuyla New York'a getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 26 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Alcala, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami hakkında iddianame hazırladığı belirtilmişti. Açıklamada, Maduro'nun tutuklanması ya da yakalanması için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar, hakkında iddianame hazırlanan diğer kişilere ilişkin bilgi verenlere de 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği kaydedilmişti.

Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Juan Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Maduro da önceki gün yaptığı açıklamada, Alcala'nın söz konusu eylemde başarısız olması nedeniyle ABD tarafından yakalanmak istendiğini, bu nedenle ödül konulduğunu söylemişti.

AA

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