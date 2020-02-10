10 Şubat 2020 Pazartesi 12:59:26 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 13:02:31
ABD'nin Suriye Özel Temsilici Jeffrey çarşamba günü Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmeler için çarşamba günü Ankara'ya geliyor.
Son dakika haberi... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmeler için çarşamba günü Ankara'ya geliyor.
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