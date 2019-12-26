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26 Aralık 2019 Perşembe 16:22:44 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 17:31:45

ABD'nin süper güç olma sırrı bu stratejide gizli

Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada 800'e yakın askeri üssü var. Dünya üzerindeki etkiliğini korumakta kararlı olan ABD, oldukça yüksek maliyetleri olan üslerini terk etmiyor.

ABD’nin son yıllarda Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgede kapanan askeri üstleri olmasına rağmen hali hazırda dünya genelinde kimi küçük radar üsler, kimi de bir şehir büyüklüğünde olmak üzere 800 civarında üssü bulunuyor. Bu üstlerin sürdürülebilmesinin maliyeti ise 200 milyar doların üzerinde. ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri ise ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.

ORTA DOĞU’DA 60-70 BİN ASKER

ABD üsleri düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar farklı Savunma Bakanlığına bağlı tüm ABD Askeri yapılanmaları içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise 60-70 bini Orta Doğu’da olmak üzere 180 bin civarında. Bu rakamlar özellikle başka ülkelerde sabit üssü bulunan ülkelerin toplamda 17 ülke olduğu ve toplamda 70 civarında ülke bulunduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.

ABD ÜSLERİNİ TERK ETMİYOR

ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD’nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gözüküyor. Buna bir örnek olarak ABD’nin Almanya’daki üssü Ramstein gösterilebilir. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kurmuş olduğu bu üs halen ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak hizmet ediyor ve 53 bin personel ile ABD’nin ABD toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD’NİN ALMANYA’DA 87 ÜSSÜ VAR

ABD’nin Ramstein dışında Almanya’da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor. Almanya’yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.

En çok ABD üssü olan ülkeler sırasında ise Türkiye 9 askeri yapılanma ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye’de bulunan en büyük ve bilinen askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950’lerde Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerine ait birlikler görev yapıyor ve yaklaşık 2 bin 500 personel görev yapıyor.

KULLANILMAYAN ÜSLERİNİN MALİYETİ YILLIK 500 MİLYON DOLAR

ABD’nin dünya çevresine yayılan devasa üsleri noktasında, Japonya’da Okinawa’da 2018 yılında 70 bin kişiyle, Almanya Ramstein Üssü önünde binlerce kişi ile gerçekleştirilen eylemlerle sık sık protesto ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre,  var olan üslerin kapasitesi ihtiyacın yüzde 21 fazlası iken bu üslerde bulunan altyapının yüzde 30’u yine Pentagon verilerine göre zayıf veya çöküyor. ABD’nin sadece kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon doları geçiyor.

Dünya çevresinde büyüklükleri ile öne çıkan diğer büyük sabit üsler ise şöyle:
 
  Afganistan
  Bagram Air Base
  Camp Dwyer
  Camp Leatherneck
  FOB Delaram
  Kandahar Int. Airport
  Shindand Airbase

  Bahreyn
  NRCC Bahrain
  NSA Bahrain

  Belçika
  USAG Benelux
  USAG Brussels

  Bulgaristan
  Aitos Logistics Center
  Bezmer Air Base
  Graf Ignatievo Air Base
  Novo Selo Range

  Küba
  Guantanamo Bay

  Cibuti
  Camp Lemonnier

  Almanya
  Campbell Barracks
  Landstuhl Medical Center
  NATO Base Geilenkirchen
  Panzer Kaserne
  Patrick Henry Village
  Ramstein AB
  Spangdahlem Air Base
  USAG Ansbach
  USAG Bamberg
  USAG Baumholder
  USAG Darmstadt
  USAG Garmisch
  USAG Grafenwoehr
  USAG Heidelberg
  USAG Hessen
  USAG Hohenfels
  USAG Kaiserslautern
  USAG Mannheim
  USAG Schweinfurt
  USAG Stuttgart
  USAG Wiesbaden

  Yunanistan
  NSA Souda Bay

  Grönland
  Thule Air Base
  Guam
  Andersen AFB
  Naval Base Guam
  Naval Forces Marianas

  Irak
  Camp Baharia
  Camp Banzai
  Camp Bucca
  Camp Fallujah
  Camp Taji
  Camp Victory
  COP Shocker
  FOB Abu Ghraib
  FOB Grizzly
  FOB Sykes
  Joint Base Balad
  Victory Base Complex

  İtalya
  Aviano AB
  Camp Darby
  Caserma Ederle
  NAS Sigonella
  NSA Gaeta
  NSA La Maddalena
  NSA Naples

  Japonya
  Camp Courtney
  Camp Foster
  Camp Fuji
  Camp Gonsalves
  Camp Hansen
  Camp Kinser
  Camp Lester
  Camp McTureous
  Camp S.D. Butler
  Camp Schwab
  Camp Zama
  Fleet Activities Okinawa
  Fleet Activities Sasebo
  Fleet Activities Yokosuka
  Fort Buckner
  Kadena Air Base
  MCAS Futenma
  MCAS Iwakuni
  Misawa Air Base
  Naval Air Facility Atsugi
  Torii Station
  Yokota Air Base
  Yontan Airfield

  Kosova
  Camp Bondsteel

  Kuveyt
  Ali Al Salem Airbase
  Camp Arifjan
  Camp Buehring
  Camp Doha
  Camp New York
  Camp Patriot
  Camp Spearhead
  Camp Virginia

  Kırgızistan
  Transit Center at Manas

  Hollanda
  Joint Force Command
  USAG Schinnen

  Peru
  Naval Medical Research Unit Six

  Portekiz
  Lajes Field

  Porto Riko
  Fort Buchanan

  Katar
  Al Udeid Air Base

  Suudi Arabistan
  Eskan Village Air Base
  King Abdul Aziz Air Base
  King Fahd Air Base
  King Khalid Air Base
  Riyadh Air Base

  Singapur
  COMLOG WESTPAC

  Güney Kore
  Camp Carroll
  Camp Casey
  Camp Castle
  Camp Eagle
  Camp Hovey
  Camp Humphreys
  Camp Market
  Camp Red Cloud
  Camp Stanley
  Fleet Activities Chinhae
  K-16 Air Base
  Kunsan Air Base
  Osan Air Base
  USAG Daegu
  USAG Yongsan

  İspanya
  Morn Air Base
  Naval Station Rota

  Türkiye
  Incirlik Air Base
  Izmir Air Base

  Birleşik Krallık
  RAF Alconbury
  RAF Croughton
  RAF Fairford
  RAF Lakenheath
  RAF Menwith Hill
  RAF Mildenhall

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