ABD'nin 'savaş' açıklamasına İran'dan dikkat çeken yanıt: Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter'daki resmi hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı da etiketleyerek yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'savaş' sözlerine sert yanıt verdi.



Zarif, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'un B Takımı'ndan kalanlar Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları adına dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler." ifadelerini kullandı.



Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken uçakta kendisini takip eden basın mensuplarına, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Pompeo, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi." diye konuşmuştu.