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05 Aralık 2019 Perşembe 09:37:52 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:39:14

ABD'nin Ortadoğu'ya 14 bin ek asker göndereceği iddia edildi

Wall Street Journal gazetesi Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin İran'ın bölgede artan etkinliğine karşı Ortadoğu'ya 14 bin ek asker göndereceğini öne sürdü.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı Ortadoğu’ya onbinlerce asker göndermeyi planladığını yazdı.

Gazetede Gordon Lubold ve Nancy A. Youssef imzasıyla yayınlanan habere göre adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Trump yönetiminin 14 bin yeni asker, ondan fazla savaş gemisi ve birçok askeri malzemenin sevk edilmesi için plan yaptığını öne sürdü.

Yetkili, sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesini beklediğini vurguladı.

SUUDİLERE DESTEK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilave hava savunma desteği ve asker gönderileceğini açıklamıştı.

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda ABD'nin bölgedeki askeri varlığı iki katına çıkmış olacak.

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