  • Bist 100
    101930
  • Dolar
    5,6951
  • Euro
    6,2953
  • Altın
    274,5850
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök hint keneviri ele geçirildi
Son dakika: Afganistan'da hastaneye bomba yüklü araçla saldırı Son dakika: Afganistan'da hastaneye bomba yüklü araçla saldırı
ABD'nin misilleme planı ortaya çıktı! Gerçekleşirse yer yerinden oynar ABD'nin misilleme planı ortaya çıktı! Gerçekleşirse yer yerinden oynar
Fatih ve Yavuz'un Girit açıklarına dümen kırma ihtimali, Atina’yı hayli ürkütüyor Fatih ve Yavuz'un Girit açıklarına dümen kırma ihtimali, Atina’yı hayli ürkütüyor
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
"Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı
İstanbul'da silahlı saldırı: Polis bölgeyi abluka altına aldı İstanbul'da silahlı saldırı: Polis bölgeyi abluka altına aldı
Eyüp'te koca dehşeti: Eşini önce dövdü sonra silahla yaraladı Eyüp'te koca dehşeti: Eşini önce dövdü sonra silahla yaraladı
Balık boyu kriterine uymayan 2 ton balığa el konuldu Balık boyu kriterine uymayan 2 ton balığa el konuldu
Husiler tehdit etti: BAE'yi de vururuz Husiler tehdit etti: BAE'yi de vururuz
Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu
İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı! ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı!
Gözdağı verdi: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz Gözdağı verdi: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz
Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı
Yerli tünel açma makinesi üretim bandından indirildi Yerli tünel açma makinesi üretim bandından indirildi
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Galata Kulesi'ne mavi kravat takılacak Galata Kulesi'ne mavi kravat takılacak
Pompeo Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü Pompeo Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü
Trump, California'daki egzoz emisyon standartlarını iptal edecek Trump, California'daki egzoz emisyon standartlarını iptal edecek
Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 08:18:23 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:37:24

ABD'nin misilleme planı ortaya çıktı! Gerçekleşirse yer yerinden oynar

ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’ın kritik petrol altyapısına saldırı planını Beyaz Saray’a sunduğu ortaya çıktı. Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılardan İran’ı sorumlu tutan ABD’nin hedefinde dev petrol rafinerisi Abadan ile petrol ihraç merkezi Harg Adası var.

İran her türlü saldırıya cevap verileceğini bildirirken, Suudi Arabistan, İran yapımı olduğunu iddia ettiği roket parçaları ve motorların görsellerini paylaştı. 

ABD yönetimi ve ismi açıklanmayan kaynaklar, 14 Eylül günü Saudi Aramco (Bukayk ve el Haris) tesislerine yönelik saldırılardan İran’ı sorumlu tutmaya yönelik açıklamalar sonrası ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Tahran’a yönelik bir dizi askeri seçeneği Beyaz Saray’a sunduğu ortaya çıktı. Amerika merkezli NBC ve New York Times gibi medya mecralarında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Trump’a İran’ın füze depolama alanlarının vurulması ve İran’ın petrol altyapısına yönelik askeri ya da siber operasyonları içeren saldırı seçenekleri önerdi.

NBC, İran’a yönelik olası askeri seçenekleri içeren önerinin Pazartesi günü Beyaz Saray’da yapılan ulusal güvenlik toplantısı sırasında başkan Trump’a sunulduğunu ancak Trump’ın “daha sınırlı bir askeri cevap” üzerinde çalışılmasını istediği iddia edildi. ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı bir açıklamada “İran’a saldırı orantılı olur” değerlendirmesinde bulunmuştu. 

ABADAN RAFİNERİSİ VE HARG ADASI HEDEFTE

ABD’li askeri planlamacılarının oluşturduğu uzun listede, dünyanın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan İran’ın Abadan petrol tesisleri ve İran’ın en büyük petrol ihraç merkezi, Harg Adası’nın bulunduğu belirtildi. Bu tesislerden her ikisine ya da birine yapılacak bir saldırının Tahran’ın petrol üretme ve satma kabiliyetine derin darbe vuracağı savunuluyor.

TAHRAN: SALDIRILARA CEVAP VERİRİZ

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA da, Tahran yönetiminin dün, ABD’nin İran’daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington’a protesto notası verdi. Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD’li yetkililerin İran’ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, “ABD’nin İran’a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği” belirtildi. 

48 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam saatlerinde konuşarak İran’a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyurdu. İran’a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, “İran’a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız” dedi. 

POMPEO: SAVAŞ SEBEBİ

Riyad’a giderken uçakta kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aramco tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran’ı sorumlu tuttu ve saldırıyı ilk kez “savaş nedeni” sözleriyle tanımladı. Pompeo, “Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi.” diye konuştu.

FÜZE VE SİHA PARÇALI KANIT SUNUMU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda İran yapımı silahların kullanıldığına ve İran’ın sorumluluğu dair somut kanıtlar olduğunu iddia ettiği bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Yemen kaynaklı olmadığı vurgulanan saldırıda hedefi bulamayan ve İran yapımı olduğu iddia edilen füze ve SİHA parçalarına yer verildi. Suudi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de, saldırının kuzeyden güneye yapıldığını ve İran tarafından desteklendiğini söyledi.

Hürmüz’de kritik adım

Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını açıkladı. Koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Bab’ul Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğuna işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın, deniz güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edilmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde atılan adımlara destek esası temelinde koalisyona katılma kararı aldığı kaydedildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ