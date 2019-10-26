ABD'nin mazlum katliamcısı
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, zalimliğiyle tanınıyor. ABD yönetimi, onlarca sivil ve askerin katledilmesinden sorumlu olan Şahin’i General Mazlum’ kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.
ABD yönetimi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki devamı olan YPG’yi meşrulaştırmak amacıyla, Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanıyor. Bu paravan sayesinde, eli kanlı terör örgütünü dünyaya, “özgürlük savaşçıları” olarak pazarlamaya çalışıyor. PKK/YPG'nin sözde lideri eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin’i de ‘General Mazlum’ olarak tanıtıp parlatma çabasına girdi.
SKANDAL GÖRÜŞME
ABD yönetimi, Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’yla PKK/YPG’li teröristleri işgal ettikleri bölgelerden temizlemeye başlamasıyla, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ‘manevi oğlum’ dediği Ferhat Abdi Şahin’le görüştüğünü açıkladı.
UYARILARI DİNLEMEDİLER
Türkiye, kırmızı bültenle aradığı azılı terörist Şahin’le görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/YPG’yi “müttefik” olarak lanse edip sözde DEAŞ’la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR’lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye’nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.
KONGRE’DE DİNLEYECEKLER
ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının Trump’la görüşmesi ve Kongre’de dinlenilmesi için Şahin’e acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı. Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin’den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu. Elebaşının Washington'a davet edilmesine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Amerika'nın, kırmızı bültenle aranan bu adamı bize teslim etmesi lazım” dedi.
ELEBAŞININ EMRİNİ VERDİĞİ SALDIRILAR
1996: Çukurca'da köy minibüsüne roketli saldırı: 17 sivil şehit
2005: Kuşadası'nda minibüse bomba: 6 sivil şehit
2008: Güngören'de bombalı saldırı: 5'i çocuk 17 sivil şehit
2008: Aktütün karakoluna saldırı: 17 asker şehit
Teröristbaşı Şahin, 2011'den beri Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunuyor. Buna rağmen Batı’nın koruma şemsiyesinde terör faaliyetlerine devam ediyor.
ONLARCA MASUMUN KANI ELLERİNDE
Bebek katili Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Şahin, uzun yıllar PKK elebaşının Suriye’deki sağ koluydu. Şahin, Suriye’de PYD/YPG'nin kurulmasına da öncülük etti.
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