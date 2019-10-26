ABD'nin mazlum katliamcısı

ABD yönetimi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki devamı olan YPG’yi meşrulaştırmak amacıyla, Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanıyor. Bu paravan sayesinde, eli kanlı terör örgütünü dünyaya, “özgürlük savaşçıları” olarak pazarlamaya çalışıyor. PKK/YPG'nin sözde lideri eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin’i de ‘General Mazlum’ olarak tanıtıp parlatma çabasına girdi.

SKANDAL GÖRÜŞME

ABD yönetimi, Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’yla PKK/YPG’li teröristleri işgal ettikleri bölgelerden temizlemeye başlamasıyla, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ‘manevi oğlum’ dediği Ferhat Abdi Şahin’le görüştüğünü açıkladı.

UYARILARI DİNLEMEDİLER



Türkiye, kırmızı bültenle aradığı azılı terörist Şahin’le görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/YPG’yi “müttefik” olarak lanse edip sözde DEAŞ’la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR’lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye’nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.

KONGRE’DE DİNLEYECEKLER

ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının Trump’la görüşmesi ve Kongre’de dinlenilmesi için Şahin’e acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı. Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin’den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu. Elebaşının Washington'a davet edilmesine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Amerika'nın, kırmızı bültenle aranan bu adamı bize teslim etmesi lazım” dedi.

ELEBAŞININ EMRİNİ VERDİĞİ SALDIRILAR

1996: Çukurca'da köy minibüsüne roketli saldırı: 17 sivil şehit

2005: Kuşadası'nda minibüse bomba: 6 sivil şehit

2008: Güngören'de bombalı saldırı: 5'i çocuk 17 sivil şehit

2008: Aktütün karakoluna saldırı: 17 asker şehit

Teröristbaşı Şahin, 2011'den beri Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunuyor. Buna rağmen Batı’nın koruma şemsiyesinde terör faaliyetlerine devam ediyor.

ONLARCA MASUMUN KANI ELLERİNDE

Bebek katili Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Şahin, uzun yıllar PKK elebaşının Suriye’deki sağ koluydu. Şahin, Suriye’de PYD/YPG'nin kurulmasına da öncülük etti.