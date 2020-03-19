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19 Mart 2020 Perşembe 08:15:25 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 08:22:55

ABD hükümetinin Kovid-19 planı ortaya çıktı: 18 aydan uzun sürecek

Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüs etkileri hala sürüyor. ABD’de açığa çıkan federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele planında, pandeminin birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

New York Times’ta yer alan haberde, 13 Mart 2020 tarihli 100 sayfalık “ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı” başlıklı çalışmanın detayları paylaşıldı.

“Yalnızca Resmi Kullanım İçin/Genel Dağıtım İçin Değildir” uyarılı planda, ABD’de Kovid-19 salgınının 18 ay veya daha uzun süreceği ve ülkenin sağlık sistemini zorlayacak şekilde kıtlıklarla sonuçlanacak "birden fazla dalga" halinde olacağı uyarısı yer aldı.

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal düzeyde acil durum ilan ettiği günün tarihini taşıyan çalışmada, virüse karşı müdahale için resmi kurumların harekete geçirilerek özel sektörün de Başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize edilebileceği kaydedildi.

TRUMP, SAVAŞ DÖNEMİ YASASINI DEVREYE SOKABİLİR

Planda Trump’ın, Amerikan endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman üretimini hızlandırmayı zorlamak için olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokabileceği ifade edildi.

Bu süreçte kritik altyapı ve iletişim kanalları da dahil eyalet ve yerel yönetimlerin baskı altında kalacağı ve potansiyel olarak daha az güvenilir olacağı belirtilen planda, “Bu baskılar, güncellenmiş mesajlar almayı ve ilgili bölgelere yönelik doğrudan koordine etme zorluklarını da artırabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu planda, Kovid-19'un yayılımını ve şiddetini tahmin ve karakterize etmenin zor olacağına işaret edilerek zamanla hükümet, özel sektör ve bireysel tüketiciler için önemli eksikliklerin baş göstereceği uyarısında bulunuldu.

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