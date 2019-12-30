ABD'nin Kıbrıs telaşı! Pompeo, 7 Ocak'ta gidecek

Kıbrıs'ta gerilim artarken Rumları destekleyen ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşeceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ocak'ta Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan'ı ziyaret edecek Pompeo, son olarak 7 Ocak'ta Kıbrıs'a gidecek.

Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.

AA