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03 Ocak 2020 Cuma 11:00:37 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:14:12

ABD'nin İran'da Süleymani'yi öldürmesinin ardından terör devleti İsrail alarma geçti

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin işgali sonrası İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından terör devleti İsrail büyük panik yaşadı. İran'dan çekinen ve ABD ile kol kola olan terör devleti İsrail'de üst düzey toplantılar gerçekleştirildi, Hermon Dağı ziyaretçilere kapatıldı.

İran’ın Ortadoğu’daki en önemli komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesi, İsrail’i harekete geçirdi. İran’ın tehditlerinden çekinen İsrail Golan tepelerindeki Hermon Dağı füze saldırısı riskine bağlı olarak ziyaretçilere kapatıldığını açıkladı.

ABD, Bağdat'ta yaptığı füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürdüğünü açıkladı.

İSRAİL'DEN İLK HAMLE

Saldırısı sonrasında ABD'ye tepkiler yükselirken İran'ın 'intikam hamlesi' için kendilerine saldıracağını düşünen İsrail'de yüksek alarm verildi. Golan tepelerindeki Hermon Dağı füze saldırısı riskine bağlı olarak ziyaretçilere kapatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri resmi twitter hesabı da kararı doğruladı.

Söz konusu paylaşımda, "Durum göze alındığında Hermon Dağı bugün ziyaretçilere kapalı olacak. Golan için değişen bir şey yok, rutin devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

ABD, Bağdat'a düzenlediği füze saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürdü!

TEL AVİV'DE ÜST DÜZEY TOPLANTI

İsrail Savunma Bakanı Bennett, Süleymani'nin ölümü sonrası tehditleri ele almak için Tel Aviv'de üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

İran lideri Hamaney ise, Süleymani'nin ölümünün ABD ve İsrail'e karşı hareketlerin şiddetinin iki katına çıkaracağını belirtti.

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