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07 Ocak 2020 Salı 09:32:18 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 09:37:55

ABD'nin, Hint Okyanusu'na 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi

ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın, Hint Okyanusu'na 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi

A'da yer alan bir habere göre, Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor.

ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.

RUHANİ’DEN TRUMP'A TEPKİ: İRAN’I TEHDİT ETMEYİN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili '52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin.' dedi.

"SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNÜN ARKASINDA POMPEO VAR"

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İranlı General Kasım Süleymani’nin ölüm emrinin arkasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ısrarı olduğunu iddia etti.

 

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