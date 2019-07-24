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24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:55:12 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:34:37

ABD'nin hedefi işgali Doğu Akdeniz'e taşımak

ABD, İngiltere ve müttefikleri seyrüsefer özgürlüğü’ bahanesiyle kritik deniz yolları ile enerji havzalarını gözüne kestirdi. Hürmüz Boğazı’nda tanker gemilerine faili meçhul’ saldırılar ve alıkoymaları bahane eden ABD ve İngiltere’nin sonraki hedefi işgali Doğu Akdeniz’e taşımak.

ABD, İngiltere ve müttefikleri ’seyrüsefer özgürlüğü’ bahanesiyle kritik deniz yolları ile enerji havzalarını gözüne kestirdi. Hürmüz Boğazı'nda tanker gemilerine ’faili meçhul’ saldırıları öne süren bu ülkelerin bir sonraki hedefi, işgali Doğu Akdeniz’e taşımak.

Son 50 yılda ülkeleri karadan işgal etmek için ‘terör’ ve ‘kitle imha silahları’ gibi gerekçeler üreten ABD, İngiltere ve müttefikleri, şimdi de kritik su yolları ile enerji havzalarını gözüne kestirdi. İşgal için kullanılacak aparat ise ‘seyir serbestisi’ kavramı oldu.

Sefer özgürlüğünün kısıtlandığı bahanesini öne sürüp Güney Çin Denizi’nde Pekin’e karşı iki uçak gemisi ve çok sayıda savaş gemisiyle bayrak gösteren ABD, aynı senaryoyu Hürmüz ve Bab’ül Men'deb Boğazlarına uzattı. Bir sonraki hedef ise işgali aynı gerekçeyle enerji havzası Doğu Akdeniz’e taşımak.

İLK HAMLE MERKEZ’DEN
Hürmüz Boğazı’nda tanker gemilerini düzenlenen ‘faili meçhul’ saldırılar ve karşılıklı alıkoymaları bahane eden ABD ve İngiltere, örtülü işgal için ilk adımlarını attı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centcom), Ortadoğu’da deniz yollarını güvence altına almayı amaçlayan Sentinel (Nöbetçi) adlı bir askeri operasyon geliştirdiğini açıkladı.

“CENTCOM, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ışığında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için Ortadoğu’daki anahtar deniz yollarında gözetim ve güvenliği güçlendirmek amacıyla Sentinel uluslararası deniz operasyonu üzerinde çalışıyor” ifadeleriyle bildiri yayınlayan Pentagon, operasyonun amacı olarak ise ‘denizde istikrarın teşvik edilmesi, Basra Körfezi, Hürmüz Körfezi, Bab’ül Mendeb Boğazı ve Umman Körfezi boyunca uluslararası sularda güvenli geçişin sağlanması ve gerilimin azaltılması’nı gösterdi.

İNGİLTERE VE BAE’DEN DESTEK
ABD’nin ardından Avrupa da harekete geçti. Cebelitarık’ta İran tankerini alıkoyan İngiltere’ye, Tahran da aynı şekilde karşılık verince Londra’dan açıklama geldi. İngiltere Hürmüz Boğazı’nda sözde ticaret güvenliğini sağlama gerekçesiyle bir misyon oluşturulacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hun bu konuda belirli görüşmeler yürütüldüğünü belirterek hangi ülkelerin destek vereceğini ise açıklamadı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden de ABD ve İngiltere’ye destek geldi. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, ülkesinin Basra Körfezi ve Ortadoğu’da uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne ve güvenliğine önem verdiğini iddia etti

DOĞU AKDENİZ DE HEDEF
‘Seyrüsefer güvenliği’ kılıfıyla sırayla Güney Çin Denizi, Hürmüz ve Bab’ül Men?deb’de işgale girişen ABD ve müttefiklerinin bir sonraki hedefi enerji havzası Doğu Akdeniz olabilir. Türkiye’nin bölgedeki sismik arama ve sondaj faaliyetlerinden rahatsız olduğunu birçok kez açıklayan ABD’nin, olası bir yapay gerilimle Doğu Akdeniz’de de benzer adımlar atabileceği, askeri varlığını daha da artıracağı ifade ediliyor. ABD’nin bu yöndeki adımının Türkiye karşıtı ittifakta yer alan İngiltere, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, BAE ve İsrail tarafından da destekleneceği vurgulanıyor.

(Yeni Şafak)

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