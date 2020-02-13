  • Bist 100
    120565
  • Dolar
    6,0509
  • Euro
    6,5723
  • Altın
    306,6140
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF 'kural hatası' kararını açıkladı TFF 'kural hatası' kararını açıkladı
'Michael Seri'yi sakın Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynatmayın' 'Michael Seri'yi sakın Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynatmayın'
ABD'nin gözde üniversiteleri Harvard ve Yale, Suudi Arabistan ve Çin'den gizli para aldı ABD'nin gözde üniversiteleri Harvard ve Yale, Suudi Arabistan ve Çin'den gizli para aldı
'Siyanürün tadına bakmak istemiştim' 'Siyanürün tadına bakmak istemiştim'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti
Eski cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı Eski cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı
CHP'de kasayı boşaltma krizi! Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı CHP'de kasayı boşaltma krizi! Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı
Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Dünyaca ünlü müzisyen Peter Murphy'den Türk sağlık sistemine büyük övgü! Dünyaca ünlü müzisyen Peter Murphy'den Türk sağlık sistemine büyük övgü!
Muharrem İnce, dakikalar sonra Kılıçdaroğlu ile görüşecek Muharrem İnce, dakikalar sonra Kılıçdaroğlu ile görüşecek
CHP'de Kılıçdaroğlu diktası! Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi CHP'de Kılıçdaroğlu diktası! Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi
Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş
Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker hakkında flaş açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker hakkında flaş açıklama
İkinci Tosuncuk Gürcistan'da yakalandı İkinci Tosuncuk Gürcistan'da yakalandı
FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni itiraf etti FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni itiraf etti
Isparta'da öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı Isparta'da öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması: Ateşkes için zor kullanılacak Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması: Ateşkes için zor kullanılacak
Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak
İstanbul'da FETÖ'nün gaybubetlerine baskın yapıldı İstanbul'da FETÖ'nün gaybubetlerine baskın yapıldı
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı
Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Şubat 2020 Perşembe 17:23:52 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:49:50

ABD'nin gözde üniversiteleri Harvard ve Yale, Suudi Arabistan ve Çin'den gizli para aldı

ABD'de Harvard ve Yale Üniversiteleri hakkında, Suudi Arabistan ve Çin dahil olmak üzere, yabancı ülkelerden gizli fonlar aldıkları şüphesiyle soruşturma açıldı.

BBC'nin haberine göre, Harvard ve Yale Üniversitelerinin, yabancılardan gelen hibe ve anlaşmalardan elde ettiği milyonlarca dolar konusunda yetkilileri doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniliyor.

ABD Eğitim Dairesi, Temmuz 2019'dan bu yana Katar, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil yabancı ülkelerden bu üniversitelere yapılan daha önce rapor edilmemiş 6,6 milyar doları ortaya çıkardı. 

Konuyla ilgili üniversiteler hakkında soruşturma başlatılırken ABD Eğitim Dairesi, hibelerin miktarının 6,6 milyar dolardan fazla olabileceğini bildirdi.

HARVARD VE YALE ÜNİVERSİTELERİ, HÜKÜMETE VERECEKLERİ YANIT İÇİN HAZIRLIK YAPTI

Amerikalı yetkililer, ABD üniversitelerine yabancılar tarafından yapılan harcamaları "kara delik" olarak nitelendiriyor ve paranın, belli koşullarla veriliyor olabileceği uyarısında bulunuyor. 

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, "Bu şeffaflıkla ilgili. Yüksek okullar ve üniversiteler, yabancı hibesini ve parasını kabul ediyorsa; öğrencileri, bağışçıları ve vergi mükellefleri bunun ne kadar olduğunu ve kimden geldiğini bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı. 

Harvard ve Yale Üniversiteleri ise hükümete verecekleri yanıt için hazırlık yaptıklarını açıkladı. 

ABD yasaları çerçevesinde üniversiteler, yabancı kaynaklardan 250 bin doları geçen yardım ve sözleşmelerin tümünü yetkililere bildirmekle yükümlü.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER