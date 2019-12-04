ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü

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ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait bir F-16 savaş uçağının Pazartesi öğleden sonra "rutin bir iniş yaparken" Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü yakınında düştüğü, savaş uçağı pilotunun ise sağ kurtulduğu bildirildi.

USAF konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçak düşmeden önce pilot fırlatma sistemi ile kendisini uçaktan dışarıya fırlattı ve küçük yaralanmalar yaşadı. Pilot, tıbbi bir tesise taşındı." denildi.

8. Filo Fighter Wing komutanı, insanların ve varlıkların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için tüm askeri ve sivil uçuş operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

USAF, kazayla ilgili araştırma yapılması için bir heyet kurulduğunu açıkladı.