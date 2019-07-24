İran Savunma Bakanı Dehgan: ABD'nin bölgedeki tüm üslerini vururuz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Savunma Birimi Danışmanı General Hüseyin Dehgan, İngiltere'nin Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin korunmasına ilişkin sunduğu teklife tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşecek her türlü değişim, tehlikeyi beraberinde getirecektir" dedi.

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı için sunduğu teklifin Londra için öngörülmeyen sonuçlar doğuracağını belirten General Dehgan, "Ya herkes için Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş yeri olur ve petrol ihraç ederler ya da kimse için güvenilir olmaz" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın füze programını ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere hiç kimseyle müzakere etmeyeceğini söyleyen Dehgan, ABD'nin İran'a yönelik savaş kararı halinde bölgedeki tüm üstlerini vuracaklarını belirtti.

"İRAN'A SALDIRI BAE MERKEZLİ OLACAK"

ABD'nin İran'a yönelik bir saldırısının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olacağını ileri süren Dehgan, aynı zamanda bir barış heyetinin de ülkeye geldiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a karşı alacağı savaş kararının bölgedeki tüm müttefikleriyle savaş anlamı taşıdığını belirten General Dehgan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı da İran karşısında duruşları nedeniyle uyardı.

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA ARTAN GERİLİM

İran'ın nükleer programdan ayrılmasıyla ABD ile arasında başlayan gerilim, ABD'nin İran tehdidini gerekçe göstererek Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmasıyla tırmanışa geçti.

ABD'nin üst üste uygulamaya aldığı yaptırımlar ve İran Devrim Muhafızları'nın ABD'ye ait bir İHA'yı vurmasıyla, iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Donald Trump, İHA'nın düşürülmesinin ardından bir missileme saldırısının planlandığını ancak son anda durdurulduğunu belirtmişti.