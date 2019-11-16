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16 Kasım 2019 Cumartesi 10:32:07 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:54:40

ABD'nin başka ülkelere vermekten kaçındığı F-22 Raptor'un havada yakıt ikmali yaptığı anlar görüntülendi

Tüm ülkelere F-35 dayatması yapan ABD'nin, başka kimseye vermediği ve 'Yırtıcı kuş' olarak tanımlanan F-22 Raptor savaş uçağının havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler yayımlandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerinden olan, F-22 uçakları Irak'ın kuzeyinde tanker uçaktan yakıt ikmali yaptığı anların hızlandırılmış görüntüsünü yayımlandı.

F-22 uçakları, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretildi.
 

 

2 BİN 410 KİLOMETRE HIZ, 3 BİN 200 KİLOMETRE MENZİL

147 milyon dolar maliyetle üretilen F-22, rakiplerinden oldukça farklı teknolojilere sahip bir uçak. Bu süper makine ise sadece ABD ulusal güvenliği için, Amerikan Hava Kuvvetleri'nce kullanılabiliyor. ABD hükümeti, bu uçakların kesinlikle başka bir ülkeye satışına izin vermiyor.

F-22 tamamen hava hakimiyeti için geliştirilmiş bir uçak. Savunma amaçlı üretilmiş bütün jetler olabildiğince hızlı ve güçlü olması için tasarlanıyor. Lockheed Martin’in bu canavarı ise tüm bu özelliklerinin yanı sıra, neredeyse görünmezliğe yaklaşıyor. F-22’nin üretiminde kullanılan kompozit malzemeler, onu radarlarda çok küçük bir iz olarak gösteriyor Aynı zamanda kullandığı radar sistemi, tarama yapan diğer radar sinyallerinin parametrelerini bozabiliyor.

Dünya’nın en pahalı ve en güçlü savaş uçağı Raptor, saatte 2410 kilometrelik hızla uçabiliyor, bu da onu süpersonik hızlarda hareket edebilen bir savaş makinesi haline getiriyor. Yüksek süratine ve 3200 kilometrelik menzile, gövdesine yerleştirilmiş çift motoru sayesinde ulaşabiliyor.

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