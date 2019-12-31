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31 Aralık 2019 Salı 11:51:02 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 13:24:06

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliği ele geçirdi. Toplanan kalabalık, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılmasını ve Amerikan kuvvetlerinin ülkeden sınır dışı edilmesini talep ediyor.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi.  

Yas tutan İran destekli yüzlerce Iraklı milis taraftarı, ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısında ölenler için Bağdat'ta cenaze töreni düzenledi.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. 

ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.

Bağdat'taki ABD büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılmasını ve Amerikan kuvvetlerinin ülkeden sınır dışı edilmesini talep ediyor.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti. 

Büyükelçilik duvarına Haşdi Şabi taraftarları tarafından yazılan "halkın emriyle kapalı" yazısı dikkat çekti.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

AMERİKALI DİPLOMATLAR ELÇİLİĞİ TERK ETTİ

Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

ABD'NİN HİZBULLAH TUGAYLARI'NA YÖNELİK SALDIRISI

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

AA - gunes.com

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