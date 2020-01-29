29 Ocak 2020 Çarşamba 21:04:26 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 21:05:15
ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Wolters Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Tod Wolters'ın yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Ankara'ya gelecek olan Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşecek.
Toplantıların gündemi ise Suriye ve İdlib olacak.
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