ABD'nin Alabama eyaletinde iskelede yangın: 8 kişi can verdi

  • Bist 100
    119724
  • Dolar
    5,9422
  • Euro
    6,5537
  • Altın
    301,5610
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor Türk denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor
Bilim insanlarından elektronikte devrime yol açacak buluş Bilim insanlarından elektronikte devrime yol açacak buluş
Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizince kriz çıktı! Hükümet çok öfkeli Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizince kriz çıktı! Hükümet çok öfkeli
Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar
EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki
Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar
Jandarma, depremzedeler için çadır kuruyor Jandarma, depremzedeler için çadır kuruyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor
'Şark Fatihi' Kazım Karabekir ölümünün 72. yılında anılıyor 'Şark Fatihi' Kazım Karabekir ölümünün 72. yılında anılıyor
"Tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti "Tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti
Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı
Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf
Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı fragman izleme linki Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı fragman izleme linki
2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? 2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?
Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'ye zorunlu emisyon testini getirdi Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'ye zorunlu emisyon testini getirdi
Katar Emiri, yeni başbakanı atadığını duyurdu! Katar Emiri, yeni başbakanı atadığını duyurdu!
Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de asli aktör Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de asli aktör
Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Lütfen eski kıyafetlerinizi yollamayın, dağıtamayız Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Lütfen eski kıyafetlerinizi yollamayın, dağıtamayız
ABD, Afganistan’da askeri uçağın düştüğünü doğruladı ABD, Afganistan’da askeri uçağın düştüğünü doğruladı
Galatasaray'da Mariano ile devam etme kararı alındı Galatasaray'da Mariano ile devam etme kararı alındı
Ersun Yanal Pep Guardiola'nın izinden gidiyor Ersun Yanal Pep Guardiola'nın izinden gidiyor
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak
Başkan Erdoğan, depremzede anneyi üzmeyerek iki oğlu için izin ayarladı Başkan Erdoğan, depremzede anneyi üzmeyerek iki oğlu için izin ayarladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 10:43:16 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:51:15

ABD'nin Alabama eyaletinde iskelede yangın: 8 kişi can verdi

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tennessee Nehri üzerinde dün bir iskelede çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca teknenin de kül olduğu açıklandı.

Scottsboro şehri İtfaiye Şefi Gene Necklaus, yaptığı açıklamada, Tennessee Nehri üzerindeki Jackson Bölgesi Parkı Marinası'nda dün meydana gelen yangında kaybolduğu bildirilen 8 kişinin tamamının öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Necklaus, yangında alevlere teslim olan en az 35 tekneden bazılarının iskelede, bazılarının ise bölgeden uzaklaştıktan sonra sulara gömüldüğünü ifade etti.

Teknelerde kaç kişi olduğu netlik kazanmadığından ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiren Necklaus, dalgıçların, yaşamını yitiren başka kişiler olup olmadığının belirlenmesi için teknelerin her birinin tek tek araması gerektiğini söyledi.

Alevlerden kaçarak suya atlayan çok sayıda kişi kurtarılırken, en az 7 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Pazartesi günün ilk saatlerinde insanların uykuda olduğu esnada başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, iskelenin alüminyum çatısının eriyerek çökmesiyle teknelerin enkaz altında kaldığı ve enkazın, kaçış güzergahını kapattığı aktarıldı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ