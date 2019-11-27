ABD'nin ağası

9 BİN KİLOMETREKARENİN SAHİBİ

Arazilerinin toplam yüzölçümü 125 bin 545 kilometrekareden fazla olduğu belirtildi. Bu rakam, Türkiye yüzölçümüne göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin toplamından daha fazla alana tekabül ediyor. Raporda, en fazla özel araziye sahip kişi, yaklaşık 9 bin kilometrekare arazisiyle işadamı John Malone oldu. Listede CNN'in kurucusu Ted Turner ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da bulunuyor.