27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 22:50:17
ABD'nin ağası
ABD'de yayımlanan bir raporda, ülkede en fazla özel araziye sahip 50 kişi ya da ailenin listesi yayınlandı.
9 BİN KİLOMETREKARENİN SAHİBİ
Arazilerinin toplam yüzölçümü 125 bin 545 kilometrekareden fazla olduğu belirtildi. Bu rakam, Türkiye yüzölçümüne göre, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin toplamından daha fazla alana tekabül ediyor. Raporda, en fazla özel araziye sahip kişi, yaklaşık 9 bin kilometrekare arazisiyle işadamı John Malone oldu. Listede CNN'in kurucusu Ted Turner ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da bulunuyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT