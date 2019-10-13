  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' Barış Pınarı aleyhinde manipülasyon çabası ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' Barış Pınarı aleyhinde manipülasyon çabası
YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor
Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını
Görme Engelli milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu Görme Engelli milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu
Artistik Cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş madalya Artistik Cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş madalya
Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Trump çekilme emri verdi Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Trump çekilme emri verdi
Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
Fransa Futbol Federasyonu'ndan 'marşımızı ıslıklamayın' ricası Fransa Futbol Federasyonu'ndan 'marşımızı ıslıklamayın' ricası
Fenerbahçe'de sol beke Tolga Ciğerci sürprizi Fenerbahçe'de sol beke Tolga Ciğerci sürprizi
SOM Seyir Füzesi, hedefleri 250 kilometreden vurabiliyor SOM Seyir Füzesi, hedefleri 250 kilometreden vurabiliyor
Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor
MHP: PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır MHP: PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır
Son Dakika: Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı haritalı olarak gösterdi Son Dakika: Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı haritalı olarak gösterdi
Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen açıklandı Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen açıklandı
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa ülkeleri PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalı Dışişleri Bakanlığı: Avrupa ülkeleri PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalı
HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu
HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu
Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok? Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok?
Ur kekliği Erzincan’da görüntülendi! Ur kekliği Erzincan’da görüntülendi!
KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kınama KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kınama
Elif Güneri şampiyonada gümüş madalya kazandı Elif Güneri şampiyonada gümüş madalya kazandı
Terör örgütü YPG/PKK kadın ve çocukların bulunduğu aracı, TOW antitank füzesiyle vurdu: 2 ölü Terör örgütü YPG/PKK kadın ve çocukların bulunduğu aracı, TOW antitank füzesiyle vurdu: 2 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 16:45:37 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 16:46:35

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' Barış Pınarı aleyhinde manipülasyon çabası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerine, New York Times (NYT) gazetesi yazarı Kurt Eichenwald, sembolleşmiş bir fotoğrafı harekat sırasında çekilmiş gibi paylaşarak katıldı.

Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, başka olaylarda, yerlerde ve tarihlerde çekilmiş fotoğrafların paylaşımıyla sosyal medyada harekat aleyhine dezenformasyon ve manipülasyon çabası da aynı şekilde sürüyor. 

New York Times yazarı Eichenwald, 1983 yılında Erzurum depremi sırasında hayatını kaybetmiş çocukların başında acı içindeki bir annenin fotoğrafını harekatta çekilmiş gibi paylaştı. 

Aslında Mustafa Bozdemir'in objektifine yansıyan bu kare, Türkiye'den bir foto muhabirinin ilk kez World Press Photo ödülünü kazandığı fotoğraf olarak hafızalara kazınmıştı. 

Eichenwald, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio ve diğer ABD 'li siyasetçileri etiketleyerek, "Çocuk cinayeti, Cumhuriyetçiler için artık sorun değil, bu onların özelliği." ifadelerini kullandı. 

NYT yazarı Eichenwald, ABD'de çok satanlar listesinde yer alan birçok kitabı kaleme aldı. Yazarın kitaplarından bazıları beyaz perdeye de aktarıldı.

World Press Photo ödülleri, her yıl basın ve belgesel fotoğrafçılığı alanında farklı kategorilerde veriliyor ve foto muhabirliği mesleğinde dünyanın en prestijli ödülleri arasında sayılıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ