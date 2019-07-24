ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer ikili ilişkileri görüştü

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Savunma Bakanı Sabah, resmi temaslar kapsamında askeri heyetle Kuveyt'te bulunan McKenzie ile başkentte bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Sabah, Kuveyt ile ABD arasında başta askeri olmak üzere farklı alanlarda güçlü bir işbirliği olduğunu vurguladı.

ABD, tansiyonun yükseldiği Körfez bölgesindeki ülkelerle ikili temaslara ağırlık veriyor. ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy da dün Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile bir araya gelmişti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Körfez'de tırmanan gerilim son olarak İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere, diğeri de Liberya bandıralı iki petrol tankerini alıkoymasıyla had safhaya çıkmıştı.

(AA)