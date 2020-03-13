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13 Mart 2020 Cuma 15:28:52 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:48:58

ABD'li ünlü dolandırıcı Kenneth Max Copeland, canlı yayında izleyicilere sözde koronavirüs tedavisi uyguladı

ABD'li Televangelist (misyoner şovmen) Kenneth Max Copeland, dün gece televizyon vasıtasıyla koronavirüs hastası olan izleyicilerini iyileştirdiğini iddia eden bir program yaptı.

Ölümcül koronovirüs salgını kısa sürede küresel bir tehdit halini aldı. Henüz bu virüs için tedavi yöntemi geliştirilmese de koronavirüsü önlediğini iddia eden birbirinden tuhaf popülist safsatalar ortaya çıkıyor.

ELLERİNİ TELEVİZYONA KOY VE KORONAVİRÜSTEN KURTUL!

Bunu fırsata çeviren din tüccarı Kenneth Max Copeland çıktığı programda televizyon başındaki izleyicileri tedavi edeceğini iddia etti.

"VİRÜSE SEBEP OLAN İBLİSLERDEN BENİ KORU"

İzleyicilerden ellerini televizyonun üstüne koymalarını ve söylediklerini tekrarlamasını istedi. Copeland, "Teşekkürler Yüce İsa. Sana şükrediyorum ve dua ediyorum. Sana karşı bir şey yaptıysam beni affet, iyi olmak için sana dua ediyorum. İblis bana koronavirus gribi bulaştırmaya çalışıyor. Hasta olmaktan kurtulmaya çalışmıyorum, virüse sebep olan iblislerden beni koru. Yüce İsa adına, amin" sözlerini sarf ederek izleyicilerinin iyileşeceğini öne sürdü.

HRİSTİYANLARDAN PARA TOPLAYIP KENDİNE ÖZEL JET ALMIŞTI

Wikipedia'ya göre 760 milyon dolar kişisel serveti olan Televangelist Kenneth Max Copeland 2018’de, “yolcu uçaklarında şeytan çok” diyerek takipçilerinin parasıyla 36 milyon dolarlık özel uçak almasıyla dünya gündemine oturmuştu.

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