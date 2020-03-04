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04 Mart 2020 Çarşamba 10:53:44 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:56:41

ABD'li siyasetçilerden Kaşıkçı cinayetine dair gizli belgelerin yayımlanması çağrısı

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi Prens Selman'ın talimatıyla suikast timi tarafından hunharca katledilen Kaşıkçı için ABD'den çağrı geldi. ABD'li Kongre üyeleri Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporlarının yayımlanmasını istedi... İşte son dakika haberinin detayları...

Demokrat Senatör Ron Wyden ve Demokrat Temsilciler Meclisi Vekili Tom Malinowski, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile beraber Kongre'de söz konusu cinayete ilişkin basın açıklaması yaptı.

Donald Trump yönetimini Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardımcı olmakla suçlayan Wyden ve Malinowski, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından elde edilen cinayet anına ilişkin raporun yayımlanmasını istedi.

Malinowski, "Gerçekten korktukları şey son derece açık. Başkan Trump ve yönetimdeki isimlerle yakın ilişkisi olan birini utandırmaktan korkuyorlar." dedi.

İstihbarat Komitesi üyesi olan Senatör Wyden ise komiteye bir raporun üstündeki gizliliği kaldırma izni veren 1976 istihbarat yasasını gündeme getireceklerini kaydetti.

Trump yönetiminin cinayet sonrası takındığı tavırları "gizleme operasyonu" olarak tanımlayan Wyden, "Ülkemiz, dostlarımız ve ortaklarımız bu barbarca hareket karşısında hiçbir şey yapmazlarsa, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin öldürülmesine yeşil ışık yakmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Senato İstihbarat Komitesinin, 1976 istihbarat yasasını onaylaması durumunda, başkanın beş gün içinde itiraz gerekçelerini yazılı olarak sunması gerekiyor.

Öte yandan Hatice Cengiz de Kaşıkçı cinayeti konusundaki bazı kritik soruların cevaplanabilmesi için gizli tutulan belgelerin ortaya çıkmasının gerektiğini vurgulayarak, "Cemal için adaleti sağlamanın ilk adımı doğrulara ulaşmaktır." diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

CİNAYETTE BİN SELMAN İZLERİ

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının, Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

CIA Direktörü Gina Haspel ise Senato'da cinayete ilişkin basına kapalı bir brifing vermiş ancak cinayetle ilgili hangi üst düzey isimlerin olduğu sorusuna "devlet çıkarlarına aykırı olduğu" gerekçesiyle cevap vermekten kaçınmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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