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11 Aralık 2019 Çarşamba 21:35:28 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:56:32

ABD'li senatörlerden Türkiye karşıtı girişim! 'Yaptırım' tasarısını kabul ettiler

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti.

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye'deki askeri adımlarının "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği tasarı, 4'e karşı 18 "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylama öncesinde senatörler Bob Menendez, James Risch, Mitt Romney ve yaptırım karşıtı Senatör Rand Paul arasında tartışma yaşanması dikkati çekti.

Türkiye'nin birçok uyarıya rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD'yi uluslararası arenada zayıf göstereceğini savunan Senatör Menendez, "ABD, Türkiye tarafından rehin alındı ve Senato, Türkleri gücendirmemek için Ermeni tasarısını oylamaktan bile çekiniyor." ifadesini kullandı.

Menendez'in söylemlerine destek veren Senatör Risch de "Türkiye'nin ABD'ye saygısızlık yaptığını" ve bu duruma göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Risch, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savundu.

Bu söylemlere karşı çıkan Senatör Paul ise "(Başkan Donald Trump) Yönetimi, Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımlar konusunda bazı sebeplerden dolayı endişe duyuyor. Bu yaptırım, Trump yönetiminin Türkiye ile yapılan görüşmelerde elini zayıflatacağı gibi Türkiye'yi Rusya'ya daha da yaklaştırır." dedi.

Senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall tarafından "hayır" oyu verilen tasarının, oylanmak üzere yarın Senato Genel Kuruluna götürülmesi bekleniyor.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

AA

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