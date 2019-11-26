ABD'li senatör Chris Van Hollen: Erdoğan ABD'ye nanik yapıyor
ABD'li senatör Chris Van Hollen, S-400'lerin test edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor' ifadelerini kullanan Hollen, 'Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir, Pompeo'da Kürtlere saldırıları sebebiyle Türkiye'nin üzerine gitmeli" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaptırım tasarısı hazırlayan iki isimden biri olan Senatör Chris Van Hollen, sosyal medya hesabından Bloomberg'in, Türkiye'nin S-400'leri test ettiği ile ilgili haberini paylaştı ve "Erdoğan, Trump'a nanik yapıyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Van Hollen, "Washington'a ziyaretinden iki hafta sonra, Erdoğan, Trump'a, ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor. Mevcut yasalar, (bu durum karşısında) Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir. Pompeo da (ABD Dışişleri Bakanı), 'güvenli bölge' ihlalleri ve Kürtlere karşı son saldırıları nedeniyle Türkiye'nin üzerine gitmeli" ifadelerini kullandı.
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