ABD'li Meclis Başkanı Pelosi'den 2 Müslüman Kongre üyesine destek

ABD'li Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Netanyahu ve Trump'ı “zayıflık” ile suçladı. ABD'nin iki Müslüman kongre üyesi lhan Omar ve Rashida Tlaib'in ülkeyi ziyaret etmesinin engellenmesi duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağların etkilenebileceğini söyledi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer ise geçen ay Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkelerini ziyaretine izin vereceklerini söylemişti.



ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeyi ziyaret etmelerini yasaklaması çağrısı yapmıştı. Bu çağı üzerine İsrail, Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişini yasakladı.

Pelosi, İsrail’in, “Netanyahu’nun ve Donald Trump’ın güçsüzlüğünün zayıflığı” ndan sorumlu tutulması nedeniyle devam eden Boykot, Elden Çıkarma, Yaptırımlar (BDS) desteği nedeniyle Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri yasaklama kararındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

One America News Network (oann) resmi internet sayfası üzerinden alınan haberlere göre, Nancy Pelosi, "Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’ya dayanabilecek uzun ve derin bir ilişkisi var. Bu yüzden, zayıflıklarımız İsrail ile devam eden ilişkimizin önünde durmasına izin veremeyiz" dedi.

Nancy Pelosi, bu haftanın başında İsrail'in Filistin liderliğindeki bir boykotunu desteklemek için ülkeye girmeleri yasaklanan iki Müslüman kongre üyesi lhan Omar ve Rashida Tlaib bu seferlik gitmeme kararı aldı. Ancak, ABD milletvekillerinin İsrail'e seyahat etmekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.