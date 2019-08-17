  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çukurca'ya Moldovalı gelin geldi! New York'ta tanışmışlardı Çukurca'ya Moldovalı gelin geldi! New York'ta tanışmışlardı
Kastamonu beyaza büründü! Ağustos ayında şaşırtan görüntü Kastamonu beyaza büründü! Ağustos ayında şaşırtan görüntü
Bartın'da bir araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp Bartın'da bir araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı
ABD'li Meclis Başkanı Pelosi'den 2 Müslüman Kongre üyesine destek ABD'li Meclis Başkanı Pelosi'den 2 Müslüman Kongre üyesine destek
Galatasaray'da istifa depremi! Galatasaray'da istifa depremi!
Ateşkese rağmen İdlib'de bombardıman sürüyor! Siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi Ateşkese rağmen İdlib'de bombardıman sürüyor! Siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi
Bilecik'te sağanak ve şiddetli rüzgar Bilecik'te sağanak ve şiddetli rüzgar
Falcao kadrodan çıkartıldı! İşte sebebi Falcao kadrodan çıkartıldı! İşte sebebi
Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü! Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü!
Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile ticaret hacmini arttırma hedefi Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile ticaret hacmini arttırma hedefi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek
Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı
FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı
Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi evsiz bıraktı Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi evsiz bıraktı
AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı
Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları
Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı
Maganda kurşunu ile yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor Maganda kurşunu ile yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması
Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:00:35 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:43:05

ABD'li Meclis Başkanı Pelosi'den 2 Müslüman Kongre üyesine destek

ABD'li Meclis Başkanı Nancy Pelosi, iki Müslüman kongre üyesinin İsrail'e girmesi yasaklandıktan sonra, bu duruma sebep olan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. Nancy Pelosi bir röportajında, geçtiğimiz günlerde İsrail'i Temsilciler'in İlhan Omar ve Rashida Tlaib'in ülkeyi ziyaret etmesini engelleme kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD'li Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Netanyahu ve Trump'ı “zayıflık” ile suçladı. ABD'nin iki Müslüman kongre üyesi lhan Omar ve Rashida Tlaib'in ülkeyi ziyaret etmesinin engellenmesi duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağların etkilenebileceğini söyledi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer ise geçen ay Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkelerini ziyaretine izin vereceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeyi ziyaret etmelerini yasaklaması çağrısı yapmıştı. Bu çağı üzerine İsrail, Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişini yasakladı.

Pelosi, İsrail’in, “Netanyahu’nun ve Donald Trump’ın güçsüzlüğünün zayıflığı” ndan sorumlu tutulması nedeniyle devam eden Boykot, Elden Çıkarma, Yaptırımlar (BDS) desteği nedeniyle Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri yasaklama kararındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

One America News Network (oann) resmi internet sayfası üzerinden alınan haberlere göre, Nancy Pelosi, "Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’ya dayanabilecek uzun ve derin bir ilişkisi var. Bu yüzden, zayıflıklarımız İsrail ile devam eden ilişkimizin önünde durmasına izin veremeyiz" dedi.

Nancy Pelosi, bu haftanın başında İsrail'in Filistin liderliğindeki bir boykotunu desteklemek için ülkeye girmeleri yasaklanan iki Müslüman kongre üyesi lhan Omar ve Rashida Tlaib bu seferlik gitmeme kararı aldı. Ancak, ABD milletvekillerinin İsrail'e seyahat etmekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

ABD'li Meclis Başkanı Pelosi'den 2 Müslüman Kongre üyesine destek
Ateşkese rağmen İdlib'de bombardıman sürüyor! Siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi
Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı
Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü!
FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı
Sivasspor-Beşiktaş CANLI
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
Galatasaray'da istifa depremi!
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları
Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı
Zaharova'dan Bolton'un hırsızlık suçlamasına yanıt: ABD'nin neler çaldığını sayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında
Galatasaray altyapısından Bayern'e
Türkiye'de bir ilk ve tek! Çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
6 yaşındaki oğlunu "Cennete gitsin" deyip gölete attı
Galatasaray'da korkutan FFP engeli
Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ