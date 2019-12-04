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04 Aralık 2019 Çarşamba 22:09:12 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:11:43

ABD'li anayasa uzmanlarından 'azil sürecine' destek

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde tanıklık yapan 4 hukuk profesörü, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine dair görüş bildirdi.

ABD'li anayasa hukuku uzmanları, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine dair görüş bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin açtığı azil soruşturmasını devralan Adalet Komitesi, Trump'ın azline yönelik soruşturmasının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan 4 hukuk profesörü, Trump'ın eylemlerinin azil kararına yol açıp açmayacağıyla ilgili görüş belirtti.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Noah Feldman, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü Pamela S. Karlan ve Kuzey Carolina Hukuk Fakültesi profesörü Michael Gerhardt, demokratlar adına tanıklık yaparken, George Washington Üniversitesi hukuk profesörü Jonathan Turley ise Cumhuriyetçiler adına tanıklık yaptı.

DEMOKRATLARIN TANIKLARINDAN AZİL SÜRECİNE DESTEK

Feldman, olaya ABD'nin "kurucu babalarının" çizmiş olduğu kurallar doğrultusunda baktığını ve bu kapsamda Trump'ın Ukrayna'yla ilgili eylemlerinin, anayasal çerçevede yapılan suç tanımına girdiğini savundu.

Karlan ve Gerhardt da Trump'ın, elde edilen bulgulara göre siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığının görüldüğü ve bunun "siyasi şantaj" kapsamında azli gerektirdiği yönünde görüş bildirdi.

"TRUMP'IN SUÇ İŞLEDİĞİN GÖSTEREN HİÇBİR DELİL YOK"

Cumhuriyetçilerin tanığı Turley ise azil soruşturmasında konuya dair bilgisi olan birçok ismin es geçilerek, belirlenmiş kişilerin dikkate alındığını belirterek, "Trump'ın net bir suç işlediğini gösteren hiçbir delil olmadığını" öne sürdü.

Dün, Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin "Trump'ın görevini kötüye kullandığı" sonucuna ulaşılan 300 sayfalık bir rapor yayımlamıştı.

Raporu oy çokluğu ile onaylayan komite, süreci azil kararının yazılmasından sorumlu olan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na devretmişti.

RAPORDA NE VAR?

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından bugün yayımlanan 300 sayfalık raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer veriliyor.

Bununla beraber, Trump'a yönelik "Ukrayna'ya askeri yardım ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor.

ADALET KOMİTESİ ONAYLARSA GENEL OYLAMAYA GİDECEK

Söz konusu rapor Adalet Komitesine gönderilirken, komitede yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

AA

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