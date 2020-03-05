  • Bist 100
    111900
  • Dolar
    6,0921
  • Euro
    6,8250
  • Altın
    324,1310
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cammu Keşmir'deki çatışmalar eğitime zarar veriyor Cammu Keşmir'deki çatışmalar eğitime zarar veriyor
İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti
Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek
Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar doğrulandı Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar doğrulandı
AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık
Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret
İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
Adalet Bakanı Abulhamit Gül: Engin Özkoç'un fezlekesi Meclis'te Adalet Bakanı Abulhamit Gül: Engin Özkoç'un fezlekesi Meclis'te
Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın eli kırıldı Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın eli kırıldı
İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi
İran, ABD'yi suçladı! Ses getiren Koronavirüs iddiası İran, ABD'yi suçladı! Ses getiren Koronavirüs iddiası
Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun için memleketinde tören İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun için memleketinde tören
Yunan'ın barbarlığı uydu görüntüsüyle tescillendi! Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı Yunan'ın barbarlığı uydu görüntüsüyle tescillendi! Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
'İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama: 'İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama:
CHP'li provokatör Engin Özkoç hakkında flaş gelişme: Adalet Bakanlığı'na gönderildi CHP'li provokatör Engin Özkoç hakkında flaş gelişme: Adalet Bakanlığı'na gönderildi
MKP'li terörist Aysel Koç'un cenazesinde CHP İstanbul il ve ilçe teşkilatları tam kadro oradaydı. MKP'li terörist Aysel Koç'un cenazesinde CHP İstanbul il ve ilçe teşkilatları tam kadro oradaydı.
Türkiye'den giden uçakta koronavirüs tespit edildi! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması Türkiye'den giden uçakta koronavirüs tespit edildi! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması
Meteoroloji uyardı! Toz fırtınası geliyor Meteoroloji uyardı! Toz fırtınası geliyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
'Kırmızı periler diyarı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor 'Kırmızı periler diyarı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor
İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke değildir İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke değildir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 16:12:14 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:13:48

AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.

Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

Yunanistan sınırındaki durumun çok zor olduğuna işaret eden Mamer, "Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Yunan yetkililer, çok karmaşık ve zor bir durumda." ifadelerini kullandı.

"Sınırlardaki durum, 'geliyorum' diyen bir krizdi"

Öte yandan AB yetkililerinin Türkiye ziyaretleri ve İdlib'deki durumla ilgili açıklama yapan Sözcü Peter Stano, "AB'yi baskı altına alan sınırlardaki mevcut durumun kabul edilemez" olduğunu savundu.

Stano, Türkiye ile AB'nin "normal duruma" dönmesi gerektiğini vurgulayarak "Yarın düzenlenecek olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı önem taşıyor. Burada üye ülkelerin uçuşa yasak bölge de dahil tüm önerileri ele alınacak." dedi.

Türkiye ve AB'nin ortak hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Stano, "Temel amacımız, Türkiye bağlamında da sığınmacı kapsamında da sorunlara yol açan Suriye krizine çözüm bulmamız." açıklamasında bulundu.

"Sınırlardaki durum, esasen 'geliyorum' diyen bir krizdi" görüşünü dile getiren Stano, Suriye'deki durumun çok ciddi ve İdlib'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER