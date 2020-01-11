  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Putin: Libya’da çatışan tarafların ateşkesi sağlayacağını umuyoruz Putin: Libya’da çatışan tarafların ateşkesi sağlayacağını umuyoruz
AB'den Türkiye ile 'sürekli diyalog' mesajı AB'den Türkiye ile 'sürekli diyalog' mesajı
Ruhani İran adına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den özür diledi Ruhani İran adına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den özür diledi
Libya Başbakanı Serrac Türkiye'ye geliyor Libya Başbakanı Serrac Türkiye'ye geliyor
Ukrayna: 'İran, 30 gün içinde soruşturmayı sonuçlandırmalı' Ukrayna: 'İran, 30 gün içinde soruşturmayı sonuçlandırmalı'
İletişim Başkanlığı'ndan 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi İletişim Başkanlığı'ndan 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
Avril Lavigne'den Justin Bieber’a destek Avril Lavigne'den Justin Bieber’a destek
İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır
ABD Dışişleri: Rusya’yı düşman değil rakip olarak görüyoruz ABD Dışişleri: Rusya’yı düşman değil rakip olarak görüyoruz
Trump’tan Nobel Barış Ödülü çıkışı: Bir ülke kurtardım Trump’tan Nobel Barış Ödülü çıkışı: Bir ülke kurtardım
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı
Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun dönüş tarihini açıkladı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun dönüş tarihini açıkladı
Uçak devi Boeing'e 5 milyonluk para cezası kapıda Uçak devi Boeing'e 5 milyonluk para cezası kapıda
AFAD'dan Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınasına ilişkin açıklama AFAD'dan Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınasına ilişkin açıklama
Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD'ye karşı düşmanlığımız yok Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD'ye karşı düşmanlığımız yok
Johnson İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi Johnson İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konusunda uluslararası soruşturma istedi
Cenk Tosun'un 68'de oyuna girdiği maçta Crystal Palace sahasında Arsenal ile yenişemedi Cenk Tosun'un 68'de oyuna girdiği maçta Crystal Palace sahasında Arsenal ile yenişemedi
Türk mühendislerden 'tankların gözüne' yerli dokunuş! Türk mühendislerden 'tankların gözüne' yerli dokunuş!
İstanbul, deprem ile sallandı İstanbul, deprem ile sallandı
FETÖ'deki kurnazlığa bak! TSK'ya elverişsiz örgüt üyeleri sahte isimlerle ameliyat ettirilmiş FETÖ'deki kurnazlığa bak! TSK'ya elverişsiz örgüt üyeleri sahte isimlerle ameliyat ettirilmiş
Magazin'den Ece Erken kendisine mesaj atan Fenerbahçeli futbolcuya "hayvan" dedi Magazin'den Ece Erken kendisine mesaj atan Fenerbahçeli futbolcuya "hayvan" dedi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi ne? Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi ne?
Umman'ın yeni Sultanı, Heysem bin Tarık bin Teymur oldu Umman'ın yeni Sultanı, Heysem bin Tarık bin Teymur oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ocak 2020 Cumartesi 20:58:41 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:01:56

AB'den Türkiye ile 'sürekli diyalog' mesajı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ilişkileri geliştirmek için "sürekli diyaloğu" sürdürme kararı aldığını açıkladı.

AB Konseyi'nden: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan-AB Konseyi Başkanı Michel görüşmesi) İki Başkan da tarafların çıkarına olan ilişkileri geliştirmek için doğrudan ve sürekli irtibat kurma konusunda mutabık kaldı. Başkan Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya'da ateşkes çağrısı ve Berlin sürecini desteklemesini memnuniyetle karşıladı" açıklaması yapıldı.

AB Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel arasında İstanbul'da Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ikilinin Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için ne yapabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

ORTA DOĞU

Tarafların Orta Doğu'da diyalog yoluyla gerginliği azaltarak yeni bir şiddet sarmalının engellenmesi gerektiği konusunda mutabık olduğu aktarılan açıklamada, "Başkan Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in Libya'da ateşkes çağrısı ve Berlin sürecini desteklemesini memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin güvenlik kaygılarını anladığı belirtilirken "AB, Suriye'de Birleşmiş Milletler nezdindeki siyasi süreci destekliyor ve Türkiye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

İki liderin Türkiye-AB ilişkilerine dair "açık ve faydalı" bir görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Ortak çıkarların bulunduğu konularda iş birliği yapılması kadar görüş ayrılıklarının bulunduğu hususların da açıkça ele alınması önem taşıyor." mesajı verildi. Açıklamada, "İki Başkan da tarafların çıkarına olan ilişkileri geliştirmek için doğrudan ve sürekli irtibat kurma konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

GÖÇ

"Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç baskısı çok büyük ve AB 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmanın getirdiği zorluğun farkında." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Türkiye'deki mültecilere yardım sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

DOĞU AKDENİZ

Açıklamada, Michel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin AB'nin tutumunu tekrar ortaya koyduğu belirtilirken birliğin Güney Kıbrıs Rum kesimiyle "tam dayanışma" içinde olduğunun altı çizildi.

"Kıbrıs müzakereleri ihtilafa neden olan konuları çözmek için büyük önem taşıyor." değerlendirmesi yapılan açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın da endişe verice olduğu ileri sürüldü.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ