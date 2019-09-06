AB'den Tahran'a nükleer anlaşma uyarısı: Yükümlülüklerini yerine getir

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran'ın nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarına yönelik açıklamasını "büyük endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

"AB, İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdüreceğini açık ve tutarlı bir şekilde ifade etmiştir." diyen Kocijancic, Birliğin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile bu yöndeki gelişmeleri takip ettiğini vurguladı.

Kocijancic, "İran'a nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlarla uyumsuzluk gösteren tüm faaliyetlerini geri çevirme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin İran nükleer anlaşmasını korumak için bazı adımlar attığına dikkati çeken Kocijancic, bu çerçevede İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulduğunu anımsattı.

İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın bugün hayata geçeceğini belirtmişti.

AA