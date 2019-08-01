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01 Ağustos 2019 Perşembe 10:05:50 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06:58

AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı

AB Komisyonu Sözcülüğü, Sudan'da barışçıl protestolarda 8 kişinin ölmesine dair, "Halk tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulması daha acil hale gelmiştir." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, "halk tarafından desteklenen geçici hükümetin kurulmasının daha da acil hale geldiğini" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan'daki arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Askeri Geçiş Konseyi (TMC) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne (FFC) farklılıklarını bir kenara koyup sivil liderliğe giden yolu bir an önce açmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkede sivil yönetimin kurulmasının gecikmesi halinde mevcut kazanımların kaybedileceği ve şiddetin artacağı uyarısında bulunuldu.

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 5'i öğrenci 8 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum, Sudan halkı tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulmasını daha da acil hale getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu can kayıplarına yol açanların adaletin önünde hesap vermesi gerektiği vurgulanarak, TMC'nin tüm Sudan halkının güvenliğinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "AB'nin sadece sivillerin hakim olduğu bir hükümet ile iş birliği geliştirebileceği" belirtildi.

Pazartesi günü, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5'i lise öğrencisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü rapor

3unda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyi'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda, muhalif kaynaklara göre, 128 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

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