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11 Temmuz 2019 Perşembe 17:23:33 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:25:46

AB'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Her zaman hatırlamak, ortak görevimiz

Avrupa Birliğinin yazılı açıklamasında, "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz." denildi.

Avrupa Birliğinden (AB) yapılan açıklamada, "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz." denildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24'üncü yılı vesilesiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 24 yıl önce yaşanan trajedinin hala akıllardan çıkmadığı belirtilerek, "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz." vurgusu yapıldı.

Bosna Hersek ve tüm bölge için barış ve istikrarlı bir gelecek inşa etmenin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, AB üyeliği için tüm siyasi liderlerin diyalog ve saygıyı teşvik etmesi gerektiğinin altı çizildi.

AA

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