AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı

  • Bist 100
    112600
  • Dolar
    5,9710
  • Euro
    6,6582
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fahriye Evcen'in özgüven patlaması Fahriye Evcen'in özgüven patlaması
Aybüke Pusat bu kez komedi yapacak Aybüke Pusat bu kez komedi yapacak
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kar coşkusu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kar coşkusu
İngiltere'den İran'a 'intikam dürtüsüne direnme' çağrısı İngiltere'den İran'a 'intikam dürtüsüne direnme' çağrısı
Adil Rami'den yönetime flaş talep Adil Rami'den yönetime flaş talep
Ece Erken'in Serkan Uçar ile barışmaya niyeti yok Ece Erken'in Serkan Uçar ile barışmaya niyeti yok
Oyuncu ve yazar Ercan Kesal: Yerli diziler yersiz uzun Oyuncu ve yazar Ercan Kesal: Yerli diziler yersiz uzun
Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney'den dönüş sinyali Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney'den dönüş sinyali
Pınar Aylin eviyle şov yaptı Pınar Aylin eviyle şov yaptı
TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışına dört lider katılacak TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışına dört lider katılacak
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın Kartalkaya'da kayak keyfi Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın Kartalkaya'da kayak keyfi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptılar İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptılar
'Ramo' ile Murat Yıldırım özlemi bitiyor 'Ramo' ile Murat Yıldırım özlemi bitiyor
Hadise'yi Yıldız Tilbe şarkıları ağlattı Hadise'yi Yıldız Tilbe şarkıları ağlattı
Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi
Sağlık deposu 5 kış çorbası Sağlık deposu 5 kış çorbası
Hıçkırığı geçiren 7 yöntem Hıçkırığı geçiren 7 yöntem
Karaciğeriniz hastaysa bu besinleri sofradan eksik etmeyin Karaciğeriniz hastaysa bu besinleri sofradan eksik etmeyin
AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı
ABD Başkanı Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü ABD Başkanı Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü
Aslan umutlu, terazi üretken Aslan umutlu, terazi üretken
Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
NATO Irak'taki askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdi NATO Irak'taki askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 20:40:59 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 20:42:23

AB'den 'Libya'da diplomatik çözüm' çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya sorununa diplomatik çözüm bulmak istediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini aktaran Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, bu ülkeye dış müdahalenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da düzenlenecek Libya konferansının çözüme katkı sunacağına değinen Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulma arayışında olduklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BİLDİRİ YAYIMLANDI

Borrell ile İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine işaret edilen açıklamada, savaşan tarafların dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararlarının da dış aktörler tarafından etki altında kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Çatışmaları artırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdahaleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik." ifadesi kullanıldı.

Libya'da taraflara, BM öncülüğündeki çabalara destek olmaları ve yeniden müzakereye başlamaları çağrısında bulunularak; AB'nin BM arabuluculuğunu desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ