AB'den koronavirüse karşı 37 milyar avroluk yatırım destek paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için hazırladığı pakette 37 milyar avroluk bir yatırım destek paketinin olacağını duyurdu.

Von der Leyen, AB'nin koronavirüsün ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edeceğine ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüsle mücadele için AB üyesi devletlere bütçe açıkları ve devlet yardımları konusunda esneklik kazandıracaklarını belirten Von der Leyen, Çin dışında koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya için “AB, ne gerekiyorsa yardım etmeye kesinlikle hazır.” dedi.

Von der Leyen, ulaşım, turizm, perakende ve diğer zor durumda bulunan sektörlerdeki 100 bin firmanın kredilerine garanti için AB’nin parasını kullanılacaklarını bildirerek, “AB’nin bu şoka dayanabileceğine inanıyorum. Ancak her üye ülke sorumluluğunu tam olarak üstlenmeli." diye konuştu.

AB’nin salgın karşısında kararlı, koordineli ve birlikte hareket etmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Von der Leyen, “Koronavirüs konusunda eğer durum evrilirse, AB olarak ne gerekiyorsa daha fazlasını yapmaya hazırız. Avrupalıları ve Avrupa ekonomisini desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız.” diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin söz konusu salgının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar avroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını belirtti.

AB Komisyon Başkanı: DURDURAMAYABİLİRİZ

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, “Koronavirüsü durduramayabiliriz ancak önemli olan yayılmasının yavaşlatılmasıdır.” ifadesini kullanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında üye ülkelerin sınırlarında sağlık taraması yapılabileceğini belirtti.

Von der Leyen, AB'nin Almanya ve Fransa gibi birçok ülkenin koronavirüsün daha fazla yayılmasını göz önüne alarak ihracatı aniden yasaklamasından sonra, maske gibi koruyucu ekipman eksikliğini gidermek için de adımlar attığını bildirdi.

Öte yandan, koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele içim AB Komisyonu tarafından açıklanan pakette, tek pazarın bütünlüğünü, değer zincirlerinin üretimi ve dağıtımını koruyarak AB’nin sağlık sistemlerine gerekli tedarikleri yapmak, şirketlere ve finans sektörüne likidite sağlamak ve üye ülkelere devlet yardımları konusunda esneklik göstermek taahhüdünde bulunuluyor.

AA