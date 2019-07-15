  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7164
  • Euro
    6,4380
  • Altın
    257,7760
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır Başkan Erdoğan: Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır
Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı: Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı: Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder
AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması
Başkan Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken 15 Temmuz detayı Başkan Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken 15 Temmuz detayı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır
82 milyon tek yürek 82 milyon tek yürek
Türkiye'de bir ilk! Su altında sergileniyor, 19 Temmuz'a kadar ücretsiz Türkiye'de bir ilk! Su altında sergileniyor, 19 Temmuz'a kadar ücretsiz
15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı 15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı
Böbrek taşını düşüren aslandişi Böbrek taşını düşüren aslandişi
Reflünün sonu yılancıkotu Reflünün sonu yılancıkotu
51. Bölge'ye uzaylı baskını 51. Bölge'ye uzaylı baskını
Görme engellilere umut ışığı Görme engellilere umut ışığı
PKK 2 çocuğu katletti PKK 2 çocuğu katletti
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına saldırı Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına saldırı
Yunan'da Bora ve S-400 korkusu Yunan'da Bora ve S-400 korkusu
Pentagon insansız tankları deneyecek Pentagon insansız tankları deneyecek
Siyonist bakandan skandal açıklama  Siyonist bakandan skandal açıklama 
Dehşetin dişleri Dehşetin dişleri
Tarihi binayı yok ettiler Tarihi binayı yok ettiler
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak
Tek taş seçme zamanı Tek taş seçme zamanı
Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni
Afganistan'da patlama: 9 ölü Afganistan'da patlama: 9 ölü
Aksiyon istemiyor Aksiyon istemiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:33:21 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34:32

AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacaklarını söyledi.

Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İran nükleer anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkelerinden bakanlarla bugün yapılan toplantıda İran nükleer anlaşmasının korunması ve tam olarak uygulanması için atılabilecek adımları görüştüklerini belirten Mogherini, "İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Mogherini, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalan tarafların, Tahran'ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediğini kaydederek, tarafların anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını İran'a karşı şu an için işletmeyi düşünmediklerini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşma aleyhinde aldığı kararların geri dönülebilir olduğuna dikkati çeken Mogherini, "İran'ın yeniden nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.

Arakçi, 7 Temmuz'da da "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

(AA)

Başkan Erdoğan duyurdu! Çok istismar ediliyordu...
Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı: Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik
FETÖ'cü hainlerin iftira lobisi! ABD'de yasallaşmak için Türkiye'yi karalıyorlar
Terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz'da bombaladığı araçlar sergilendi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!
Tyler Boyd, resmen Beşiktaş'ta
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması!
CHP'li sözcünün skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki!
Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler... Komandolar imha etti
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu
BAE medyasından hain FETÖ'ye skandal destek
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Beştepe'de ilk tören... Başkan Erdoğan çelenk bırakıp, dua etti
Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ