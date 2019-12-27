AB'den İngiltere'ye mektup: Bu ayrılık kalbimi kırıyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ‘bir aşk mektubu’ kaleme alarak İngilizlere seslendi. Timmermans, İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan, ‘Britanya’ya aşk mektubum: Aile bağları asla gerçekten kopmaz’ başlıklı mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Seni şimdi tanıyorum ve seni seviyorum. Sen olduğun için ve bana verdiklerin için. Ben eski bir sevgili gibiyim. Senin güçlü ve zayıf yönlerini biliyorum. Sen ayrılmaya karar verdin. Bu benim kalbimi kırıyor ama karara saygı duyuyorum.” AP Başkanı mektuba, “Biz bir yere gitmiyoruz ve siz geri döndüğünüzde her zaman hoş karşılanacaksınız” sözleriyle son verdi.