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20 Ağustos 2019 Salı 16:25:45 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 16:31:37

AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi

AB Konseyi Başkanı Tusk, İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük "tedbir maddesi"nin herhangi bir alternatif bulununcaya kadar "güvence" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesinin" kaldırılmasına yönelik teklifine ilişkin, "Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır." açıklamasında bulundu.

Tusk, Johnson'ın kendisine gönderdiği mektuba, Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük "tedbir maddesi"nin herhangi bir alternatif bulununcaya kadar "güvence" olduğuna dikkati çeken Tusk, "Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır." ifadelerini kullandı.

Johnson, Tusk'a dün gönderdiği mektupta, İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" kaldırmayı önermişti.

Ayrıca İngiltere Başbakanı Johnson, mektupta, söz konusu maddeyi "antidemokratik" ve "İngiltere'nin egemenliğiyle bağdaşmaz" şeklinde nitelendirmişti.

Brexit süreci
Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi, tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

(AA)

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