AB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız
AB Komisyonu Sözcüsü Gordejuela, Türkiye'nin ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, günlük basın brifingindeki açıklamasında, Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik diplomatik müzakerelerin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
De Gordejuela, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Bizim için önemli olan Suriye'nin kuzeyinde, yeni silahlı çatışmaların yaşanmaması ve bölgedeki sivillerin yoğun biçimde yerlerinden olmaması." ifadesini kullandı.
(AA)
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