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25 Ocak 2020 Cumartesi 03:11:55 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 03:12:53

AB'den Elazığ'daki deprem için 'dayanışma' mesajları geldi

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin doğusundan "endişe verici" haber aldıklarını belirterek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüm ve umarım sayı artmaz. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) durumu yakından izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Twitter hesabından, "Az önce Türkiye'den döndüm ve depremi öğrendim. (Depremden) etkilenen aileler ve kentlerle tam dayanışma ve sempati içerisindeyim. İlgili kurumlara başarılar diliyorum." sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Amor, paylaşımında Türkiye ziyareti kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha yeni bir araya geldiğini de vurguladı.

Letonya'dan başsağlığı
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Rinkevics, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde de bulundu.

AA

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