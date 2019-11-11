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11 Kasım 2019 Pazartesi 18:57:40 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:59:58

AB'den Doğu Akdeniz ve DEAŞ'lı militanlar açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile AB vatandaşı DEAŞ'lıların iadesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında kabul edilen çerçeve belgenin ardından, kısıtlayıcı önlem alacakları kişi ve kurumlar üzerinde çalışabileceklerini bildirdi.

Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin bir çerçeve belgesinde anlaştığını hatırlattı.

AB üyesi ülkelerin çerçeve belgeyi kabul etmesinin ardından atılacak adımlara değinen Mogherini, "AB, tedbir listesine alınacak kişi ve kurumları belirleyebilir. Bunun yapılıp yapılmayacağına ve ne zaman olacağına ise bakacağız." diye konuştu.

IRAK VE SURİYE'DE SAVAŞMIŞ AB VATANDAŞLARININ İADESİ

Mogherini, Irak ve Suriye'de savaşmış olan AB vatandaşı DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, "Bu konu, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor. Her üyenin bununla başa çıkmak için farklı mevzuatı var. AB düzeyinde ise bu konuyla ilgilenmek için ne yetkimiz ne de arzumuz var. Öte yandan, bundan yaklaşık bir yıl önce AB olarak, üye devletlere koordinasyon konusunda yardımcı olabileceğimizi iletmiştim." şeklinde konuştu.

"İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ TAM UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetini değerlendiren Mogherini, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda bakanların "İran ile nükleer anlaşmaya tam bağlılıklarını yinelediğini" belirtti.

Mogherini, "Her ne kadar İran nükleer anlaşmasının korunması gittikçe zorlaşsa da bu anlaşma güvenliğimiz için kritik önemde. Anlaşmanın tam olarak uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AA

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