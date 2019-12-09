ABD'den yine karışık sinyaller

Terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde DEAŞ’la mücadele adı altında 600’den fazla asker bırakan ABD, buradaki petrol alanlarına askeri noktalar kurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gereklilik halinde Suriye’ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını belirtti.

ŞİMDİLİK YETERLİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ‘ABD’nin Suriye’deki kuvvetleri yeterli mi’ sorusuna, “Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse ek güç göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YI KOVALIYORUZ

Bu arada Esper, ABD’nin hipersonik silah geliştirmede Rusya’ya yetişmek zorunda kaldığını belirterek, “Biz bu teknolojide birkaç yıl önce açıkça lider konumundayken ara verdik, şimdi de kovalamaca oynuyoruz. Her doları, hipersonik silah alanında rekabet üstünlüğünü yakalamak için yatırıyoruz” dedi.