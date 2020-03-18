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18 Mart 2020 Çarşamba 18:30:48 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 18:34:53

ABD'den yeni İran yaptırımları

ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli  9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı. 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi. 

Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.

AA

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