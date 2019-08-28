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28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:56:27 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:58:14

ABD'den Yemen'de "müzakere edilmiş çözüme" destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile Washington'da görüştü. Görüşmede Pompeo, Yemen Hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında müzakere edilmiş bir çözüme ABD'nin destek vereceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen Hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında "müzakere edilmiş bir çözüme" destek vereceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta gerçekleşen Pompeo-bin Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen konusunda Bakan Pompeo, Yemen Hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında müzakere edilmiş bir çözüme ABD'nin verdiği desteği yineledi ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığın çözümü konusundaki çabalarına teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınırken, Hürmüz Boğazı ve diğer bölgelerdeki seferlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için "İran'ın istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı beraber çalışılması" konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.

Görüşmede (Suudi Arabistan'da) insan hakları konusunun da ele alındığı belirtildi.

YEMEN'DEKİ MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yemen'de meşru yönetime bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin ele geçirdiği, ülkenin geçici başkenti Aden'de denetimi yeniden sağlamıştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Aden'de kontrolü sağladığını duyurmuştu.

AA

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