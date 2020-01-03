03 Ocak 2020 Cuma 11:52:56 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:55:35
ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in öldürülmesi sonrası vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
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