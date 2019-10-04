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04 Ekim 2019 Cuma 18:37:58 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 18:48:31

ABD'den Ukrayna'ya 150 adet Javelin füzesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya, 39,2 milyon dolar maliyetle 150 Javelin anti-tank füzesi ve ilgili ekipmanın satışı için onay verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, FMS olarak adlandırılan Yabancı Askeri Satışlar yoluyla ABD'nin Ukrayna'ya, 39,2 milyon dolar maliyetle 150 Javelin omuzdan atılan anti-tank füzesi ve ilgili ekipmanın satışı için gerekli sertifikayı verdi.

Ukrayna Hükümeti, Raytheon Company tarafından yapılan 150 Javelin füzesi ve 10 Javelin Komuta Fırlatma Ünitesi (CLU) satın alma talebinde bulundu.

Ayrıca eğitim cihazları, nakliye, destek ekipmanı, teknik veriler ve yayınlar, personel eğitim ve öğretim ekipmanı, mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri, diğer lojistik destek araçları ve test ekipmanı unsurları da yer alıyor. Tahmini toplam maliyet 39,2 milyon doları geçmemelidir.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Javelin sistemi, Ukrayna'nın ulusal savunma gerekliliklerini yerine getirmek için egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için uzun vadeli savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ukrayna bu sistemi silahlı kuvvetlerinde kullanmakta zorlanmayacak." denildi.

FGM-148 JAVELİN

Javelin, personel tarafından taşınabilen, lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı çarpma tetikli yüksek ısı yayan patlayıcı içerir. Personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Fırlat-Unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir. Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı uygundur.

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