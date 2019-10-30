ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Pompeo, mesajında, "ABD hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlayan Türk halkını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Pompeo, "Halklarımız arasındaki sağlam ilişki, iki ülke arasındaki ortaklığın da temelidir. NATO ve Güvenlik partnerleri olarak onlarca yıldır bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladık. Birlikte çalıştığımız zaman insanlarımız daha güçlü ve daha başarılı." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Lübnan Başbakanı Hariri 13 gündür süren hükümet karşıtı gösteri nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
- MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
- Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
- BM: Irak'ta ay başından beri 299 kişi öldü!
- Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı