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16 Ekim 2019 Çarşamba 10:47:41 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:58:02

ABD'den teröristlere kıyak! YPG'ye güvence verdiler

PKK'nın Suriye kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini her fırsatta dile getiren ABD yeni bir skandala daha imza atarak, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesine rağmen hala YPG’nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne destek vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararının ardından ülkeden ayrılmaya hazırlanan Pentagon, DSG ile çalışmaya devam etmek istediğini belirterek açık açık terör örgütü PKK/PYD'nin yaynında yer aldığını belirtti.

ABD'DEN TERÖRİSTLERE GÜVENCE

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, “DSG’nin Suriye’de savaşmayı devam edebilmesi için onlara ne gibi yardımlarda bulunabiliriz diye konuşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

PKK/PYD'YE KIYAK

“DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye hala bağlı olduklarını ifade eden yetkili, “DSG’le  çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi bulmak istiyoruz” dedi ve şunları ekledi:  “DSG'nin ABD ordusuyla çok güçlü ilişkileri var ve bu ilişkiyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz.”

(SPUTNİK)

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