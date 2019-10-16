ABD'den teröristlere kıyak! YPG'ye güvence verdiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararının ardından ülkeden ayrılmaya hazırlanan Pentagon, DSG ile çalışmaya devam etmek istediğini belirterek açık açık terör örgütü PKK/PYD'nin yaynında yer aldığını belirtti.

ABD'DEN TERÖRİSTLERE GÜVENCE

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, “DSG’nin Suriye’de savaşmayı devam edebilmesi için onlara ne gibi yardımlarda bulunabiliriz diye konuşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

PKK/PYD'YE KIYAK

“DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye hala bağlı olduklarını ifade eden yetkili, “DSG’le çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi bulmak istiyoruz” dedi ve şunları ekledi: “DSG'nin ABD ordusuyla çok güçlü ilişkileri var ve bu ilişkiyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz.”

(SPUTNİK)