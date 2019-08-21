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21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:12:42 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:16:34

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisine muhtemel dış askeri satışlar kapsamında 8 milyar dolar değerinde 66 F-16C/D Blok 70 tipi uçağı ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu satış onayının Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

ABD ile Tayvan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmadığından Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi Washington'da Tayvan'ı temsil ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Başkan (Donald Trump) geçen hafta Perşembe veya Cuma bu F-16 satışı için adım atmamız konusunda Kongre'ye gönderilecek tebligatı onayladı. Bunlar (satışlar), Çin ile ABD arasındaki üç ortak ortak bildirinin yanı sıra anlaşma ve tarihi ilişkilerle örtüşüyor. Adımlarımız ABD'nin geçmişteki politikası ile tutarlıdır. Biz sadece tüm taraflara verdiğimiz vaatlerimizi yerine getiriyoruz."

ABD yönetiminin daha önce doğrudan Tayvan'ı muhatap alması Çin ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

ABD, 1972'den bu yana Tayvan'ı resmiyette Çin'in bir parçası olarak tanıyorken, 1979'da geçirilen Tayvan'la İlişkiler Yasası kapsamında da Tayvan ile resmi olmayan ilişkisini sürdürüyor.

AA

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